Pirlo a Coverciano: il tecnico della Juventus si “laurea”

Tesi Pirlo a Coverciano, l’allenatore della Juve «si laurea»: cosa succede oggi per il Maestro bianconero. Le ultime

Giornata importante quella di oggi per Andrea Pirlo. L’indomani dell’amichevole vinta per 5-0 con il Novara, l’allenatore della Juve discuterà davanti alla commissione di Coverciano la sua tesi.

Consegnata il 31 agosto, Pirlo ha atteso la data del 14 settembre per la sua discussione. È l’ultimo passo per completare il suo percorso come Allenatore Master Uefa Pro, inizialmente previsto per ottobre ma anticipato a metà settembre.