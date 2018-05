Pirlo, a San Siro c’è ‘La Notte del Maestro’: tutte le stelle in campo

Andrea Pirlo dà l’addio al calcio a San Siro: nella ‘Notte del Maestro’, tanti gli ex campioni in campo

Andrea Pirlo dà l’addio al calcio giocato. Dopo l’ultima esperienza da calciatore del New York City FC, il classe 1979 saluta i suoi tifosi a San Siro. In un ‘Meazza’ gremito va in scena ‘La Notte del Maestro’. Un addio in grande stile, con tanti ex compagni e colleghi che hanno rappresentato la storia del calcio degli ultimi anni e che non sono voluti mancare in una serata che promette emozioni.

In campo si affrontano due compagini, ‘White Stars’ e ‘Blue Stars’; oltre al festeggiatissimo Andrea Pirlo, prendono parte alla serata, da calciatori di parte bianca, Abbiati, Dida, Bonucci, Chiellini, Costacurta, Favalli, Jankulovski, Maldini, Nesta, Oddo, Simic, Zambrotta, Zanetti, Baronio, Camoranesi, Gattuso, Lampard, Leonardo, Pepe, Pirlo, Rui Costa, Verratti, Vidal, Bagggio, Del Piero, Di Natale, Iaquinta, F. Inzaghi, Matri, Pato, Ronaldo ‘Il Fenomeno’, Totti, Vieri, Gilardino.

Schierati con la squadra blu, invece: Buffon, Storari, Adani, Barzagli, Bonera, Cafu, Diana, Ferrara, Kaladze, Materazzi, Serginho, Abate, Albertini, Ambrosini, Brocchi, De Rossi, Diamanti, Marchisio, Seedorf, Borriello, Cassano, Quagliarella, Ronaldinho, Shevchenko, Tevez, Toni, Ventola.