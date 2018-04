Andrea Pirlo nello staff di Carlo Ancelotti in Nazionale: può fare come fece il tecnico di Reggiolo con il suo mentore Arrigo Sacchi

Andrea Pirlo può finire in Nazionale nello staff tecnico di Carlo Ancelotti. L’ex giocatore di Juventus e Milan potrebbe fare proprio come il suo mentore, ovverosia partire dall’Italia e iniziare lì la sua carriera. Sembra che il “Maestro” possa ricoprire un ruolo nella truppa di Ancelotti, qualora questi decidesse di diventare commissario tecnico. Ancora non è certo il futuro degli azzurri, quindi neppure quello delle due colonne del Milan che dominò l’Europa e il mondo una decina d’anni fa. Il parallelo tra Pirlo e Ancelotti però può trovare uno sbocco nella nuova, possibile, esperienza in panchina.

Ancelotti diventò un giocatore imprescindibile nel Milan di Arrigo Sacchi. Proprio al termine dell’era del tecnico di Fusignano decise di appendere le scarpe al chiodo e di iniziare ad allenare. La sua prima esperienza fu da vice dello stesso Sacchi in Nazionale, nell’avventura al Mondiale 1994 negli USA. Ancelotti ha sempre detto di aver imparato molto da secondo di Sacchi, da lì è nata la sua carriera: Reggiana in Serie B, Parma in Serie A, poi Juventus e Milan. Al Milan ha trovato Pirlo, che con lui è diventato il giocatore che tutti conosciamo. La storia può ripetersi.