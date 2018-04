La Nazionale è a caccia di un commissario tecnico, Carlo Ancelotti è uno dei candidati e pure Emilio Butragueño del Real Madrid sposa la sua causa

La Nazionale può puntare su Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico. L’ex mister di Real Madrid e Bayern Monaco è il candidato numero uno e pare aver superato Roberto Mancini nelle preferenze della FIGC. Galeotto fu l’incontro con Fabbricini e Costacurta a Roma. Intanto sostiene la pista Carletto anche il dirigente del Real Madrid Emilio Butragueño, che lo ha avuto al Bernabeu per due anni e ne ha parlato prima della gara di oggi.

«Per me è un grande allenatore, può affrontare qualsiasi cosa. Lo reputo un coach fantastico, ha vinto con il Real e non potrei non dire che sia il miglior commissario tecnico possibile per l’Italia» è quanto ha dichiarato Butragueño ai microfoni di Premium prima della semifinale di Champions League con il Bayern Monaco. In due anni coi blancos, Ancelotti ha vinto pure una Champions, la famigerata Decima.