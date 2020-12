Pirlo: «La Fiorentina ha ottime individualità. Felice che Prandelli sia tornato in Serie A»

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

FIORENTINA – «La Fiorentina è una buona squadra, con ottime individualità e tanti buoni giocatori. E’ in un momento un po’ difficile hanno cambiato l’allenatore da qualche partia, verrà qua per fare la loro partita e difendersi. Dovremo stare attenti perchè l’ultima partita del 2020 e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi».

PRANDELLI – «E’ un bravo allenatore, ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, è bresciano come me quindi lo conosco molto bene. Sono contento di rivederlo domani in campo e che sia ritornato ad allenare in Serie A».