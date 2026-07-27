Pirlo affida a Instagram il suo messaggio dopo l’esclusione dalla corsa per il ruolo di CT: parole di rispetto e un ringraziamento a Maldini e Leonardo

Dopo giorni di indiscrezioni e di silenzio, Andrea Pirlo è tornato a parlare pubblicamente. L’ex centrocampista di Milan e Nazionale italiana ha scelto Instagram per fare chiarezza sulla propria posizione dopo l’interruzione della trattativa che avrebbe potuto portarlo sulla panchina della Nazionale spiegando la scelta di non intervenire fino a questo momento, sottolineando il rispetto nei confronti delle istituzioni coinvolte e confermando di aver appreso soltanto nella panchina azzurra.

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Nel messaggio pubblicato sui social, Pirlo ha spiegato la scelta di non intervenire fino a questo momento, sottolineando il rispetto nei confronti delle istituzioni coinvolte e confermando di aver appreso soltanto nella serata di ieri di non essere più in corsa per l’incarico.

PAROLE – «Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Ringrazio Maldini e Leonardo».

Parole che certificano definitivamente la fine della sua candidatura e che chiudono un capitolo destinato a far discutere ancora a lungo. Il riferimento conclusivo a Paolo Maldini e Leonardo rappresenta inoltre un gesto di riconoscenza nei confronti di chi aveva creduto nella possibilità di affidargli la guida tecnica dell’Italia.

Nel frattempo, con Pirlo ormai fuori dai giochi, la FIGC è chiamata a individuare un nuovo commissario tecnico. La ricerca del prossimo CT riparte dunque in un clima particolarmente delicato, tra polemiche, interrogativi e la necessità di trovare rapidamente una soluzione capace di restituire stabilità e credibilità al progetto azzurro.