Pirlo sicuro: «Chiesa? Può diventare un campione» – VIDEO

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: le parole del tecnico su Federico Chiesa.

CHIESA – «Conoscevo le sue qualità, non sono stupito. Può migliorare ancora tanto, ha 22 anni e non ha ancora fatto niente. È un prototipo di un grande campione, deve crescere e migliorare. Deve giocare sempre come l’altra sera a San Siro, deve essere un punto di partenza».