Pirlo vola in Turchia? Contatti con il Karagumruk

A sorpresa il futuro di Andre Pirlo come allenatore potrebbe essere lontano dall’Italia: su di lui l’interesse dei turchi del Karagumruk

È tutto pronto per il ritorno in panchina di Andrea Pirlo? Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, anche gli ultimi dettagli stanno per essere perfezionati per un suo possibile passaggio al Karagumruk, al punto che l’ex Juve è atteso presto a Istanbul per la firma.

Accordo sulla base di un contratto annuale, Pirlo ha già ricevuto il contratto. L’ex Juventus è dunque pronto per la sua seconda avventura in panchina.