Pisa, la conferenza stampa di presentazione di Loyola: «In tanti mi hanno consigliato di venire qui, ho parlato con Maripan e…»

Pisa, la conferenza stampa di presentazione di Felipe Loyola: le prime dichiarazioni del nuovo centrocampista difensivo dei toscani

Nel giorno della sua presentazione ufficiale, Felipe Loyola ha svelato i motivi del suo approdo al Pisa. Il duttile centrocampista cileno ha minimizzato le voci sul Bayern Monaco, parlando di semplice interesse, e ha spiegato di essere stato convinto dalla fiducia della dirigenza nerazzurra e dai consigli del connazionale Guillermo Maripán. Il nuovo acquisto ha promesso massimo agonismo per centrare l’obiettivo salvezza. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

IL PRIMO IMPATTO CON LA SERIE A – «La differenza principale l’ho notata nell’intensità, nella fisicità e dal punto di vista tattico. Mi hanno accolto bene, sin dal primo momento, sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo».

LA TRATTATIVA – «Le prime persone che mi hanno contattato sono stati Vaira e Giovanni Corrado che mi hanno fatto sentire la fiducia del club. Ho molta fame e penso di riuscire a far bene in questo campionato».

OFFERTA DEL BAYERN MONACO? – «Con il Bayern c’è stato un interesse e basta».

CONSIGLI DA ALTRI CILENI PER VENIRE IN ITALIA? – «Ho parlato con diversi giocatori cileni che sono in Italia come Maripan, ma anche altri che si sono ritirati. Tutti mi hanno consigliato di venire qua, perché può essere una tappa importante per la mia carriera».

CHE TIPO DI GIOCATORE SONO – «Sono un giocatore molto emozionale e competitivo, lo spirito di lasciare tutto sul campo mi accomuna ai miei compagni. Daremo tutto per la salvezza».

IL CLIMA ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO – «L’allenatore mi sta aiutando molto, nello spogliatoio c’è un clima sereno e positivo inoltre è multi culturale».