Pisa, Inzaghi verso l’addio: Pirlo in pole position, ecco gli altri nomi in lizza

Il Pisa verso il cambio allenatore: Andrea Pirlo è tra i principali candidati per sostituire Filippo Inzaghi, ma non è l’unico

Il Pisa si prepara a vivere la sua stagione di ritorno in Serie A con un cambiamento importante in panchina: Filippo Inzaghi sembra destinato a lasciare il club. Il tecnico sarà libero di valutare eventuali offerte, e per questo la dirigenza nerazzurra si sta muovendo per individuare un nuovo allenatore. Secondo Sky Sport, uno dei primi nomi sul taccuino è quello di Andrea Pirlo, reduce dalle esperienze con Juve e Sampdoria. I contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, a conferma dell’interesse concreto del club toscano verso una figura giovane ma già abituata alle pressioni del grande calcio.

Un altro profilo che piace molto è quello di Paolo Vanoli, attualmente al Torino. Nonostante il recente summit con il presidente Urbano Cairo abbia riportato un clima di distensione, non è escluso che Vanoli possa lasciare i granata. Il Pisa segue da vicino l’evoluzione della situazione, consapevole che l’allenatore varesino rappresenterebbe una scelta ideale per il progetto tecnico del club. Vanoli è noto per il suo approccio tattico basato sulla difesa a tre e uno stile di gioco aggressivo, oltre che per la valorizzazione dei giovani, elemento che ben si sposa con le ambizioni e la struttura della rosa nerazzurra. Il suo percorso è fortemente influenzato dalla scuola di Antonio Conte, con cui ha collaborato a lungo, e che ne ha forgiato la mentalità da tecnico esigente e pragmatico.