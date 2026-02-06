Pisa, Hiljemark nel post gara: «Dobbiamo migliorare, vorrei allenarli in maniera diversa da come erano abituati prima»

Pisa, Hiljemark parla nel post gara della sfida di Serie A contro il Verona: «Dobbiamo migliorare, vorrei allenarli in maniera diversa»

Verona Pisa, terminata 0-0 ha aperto la 24esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a DAZN le dichiarazioni del neo tecnico di nerazzurri, Oscar Hiljemark:

PAROLE – «Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. I ragazzi hanno fatto una grande gara, in questo momento dobbiamo farci strada insieme. Nel primo tempo abbiamo sofferto e su questo dobbiamo crescere».

«Non è stata una partita fantastica ma ci portiamo un punto in più. Dobbiamo migliorare in fase difensiva e offensiva, vorrei allenarli in maniera diversa da come erano abituati prima. Milan? Grande squadra, ma siamo undici in campo anche noi e siamo pronti per combattere insieme».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

