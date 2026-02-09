Pisa, completato il primo round da 3 milioni di euro per il Training Centre. Novità importanti per la struttura dei toscani!

Pisa, è stato completato il primo round da 3 milioni di euro per il Training Centre. Cosa succede per la struttura dei toscani!

Il Pisa getta le basi, letteralmente, per un futuro da protagonista. Proseguono a ritmo serrato le manovre per la realizzazione del Pisa Training Centre, l’ambiziosa infrastruttura che promette di cambiare il volto del club toscano. La società ha comunicato il completamento del primo step finanziario: un round da 3 milioni di euro, erogato grazie al supporto del Gruppo ICCREA (tramite ChiantiBanca e Banca di Pescia e Cascina).

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Si tratta solo del primo tassello di un mosaico ben più ampio. L’operazione, strutturata con la consulenza strategica di Iniziativa (boutique finanziaria specializzata in project financing sportivo), prevede un finanziamento complessivo tra gli 11 e i 12 milioni di euro, con il closing della tranche principale atteso entro il mese di marzo.

Un gioiello da 122.000 metri quadri

Il progetto non è un semplice campo di allenamento, ma una vera e propria cittadella dello sport. L’investimento totale si aggira sui 30 milioni di euro e si svilupperà su una superficie vasta 122.000 metri quadri. Il masterplan prevede la costruzione di 7 campi regolamentari, affiancati da 4 terreni di gioco ridotti per le sedute tecniche, palestre all’avanguardia, aree mediche e spazi dedicati alla Youth Academy. L’obiettivo è chiaro: trasformare il vivaio nerazzurro in una “cantera” capace di attrarre e valorizzare i migliori talenti nazionali.

Strategia e management

A guidare le operazioni finanziarie per il club è Francesco Burdese, CFO (Chief Financial Officer) del Pisa, figura chiave nella gestione economica della società, che ha definito l’opera “indispensabile per crescere a livello sportivo e rappresentare un’eccellenza internazionale”. Burdese lavora a stretto contatto con Marco Messina, partner di Iniziativa, l’advisor che sta curando anche la partita parallela e altrettanto cruciale: la riqualificazione dello stadio.

Il legame con la Cetilar Arena

Il Training Centre, infatti, è solo il primo tempo della partita infrastrutturale. Iniziativa sta affiancando il Pisa anche nel progetto di ammodernamento della Cetilar Arena (lo storico Stadio Arena Garibaldi), attraverso la formula del Partenariato Pubblico Privato (PPP). La visione della proprietà è di lungo periodo: dotare la squadra e la città di strutture da top club europeo, creando un patrimonio tangibile che vada oltre i risultati della domenica.