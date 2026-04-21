Pisa, ufficiale la separazione con Davide Vaira: non è più il direttore sportivo dei toscani! Il comunicato e tutti i dettagli

Pisa, Davide Vaira non è più il direttore sportivo del club toscano. Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

Davide Vaira e il Pisa si dicono addio. Le strade del dirigente sportivo e della società toscana si dividono in maniera formale e definitiva, chiudendo un ciclo calcistico intenso e ricco di grandissime soddisfazioni. Dopo due stagioni vissute costantemente al vertice e condotte in totale sinergia, le parti hanno deciso di interrompere il proprio sodalizio lavorativo. Il bilancio di questo fondamentale biennio resta comunque straordinario, essendo culminato con la storica promozione in Serie A, un traguardo che ha fatto letteralmente esplodere di gioia un’intera città.

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La costruzione di un sogno lungo 34 anni

L’arrivo del manager all’ombra della Torre Pendente risaliva ormai all’estate del 2024. Fin dai suoi primissimi giorni di insediamento, l’operato dell’ex uomo mercato nerazzurro si è rivelato cruciale per edificare un organico solido, ambizioso e capace di sbaragliare la concorrenza nel difficile campionato cadetto. Le sue brillanti intuizioni in sede di trattative e la sapiente gestione delle dinamiche di spogliatoio hanno permesso alla formazione toscana di riconquistare l’accesso al paradiso del massimo campionato calcistico italiano.

Il comunicato ufficiale di ringraziamento

A certificare la chiusura formale di questo proficuo rapporto professionale ci ha pensato direttamente l’ufficio stampa della dirigenza pisana. Attraverso i propri canali telematici, i vertici societari hanno voluto congedare il loro ormai ex tesserato, diffondendo una nota pubblica colma di sincera gratitudine per la cavalcata vincente condotta insieme verso i massimi palcoscenici nazionali. Di seguito, riportiamo il testo esatto della comunicazione diramata per annunciare l’avvicendamento:

“Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo. La Proprietà, i Dirigenti e tutto il Club, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera, ringraziano Davide per la professionalità e la passione messe a disposizione dei colori nerazzurri dall’estate 2024 fino alla promozione e alla Serie A raggiunta dopo 34 anni”.

I futuri scenari per la società e per il manager

Con questo annuncio si chiude un capitolo meraviglioso della storia recente del club. Adesso, la proprietà dovrà inevitabilmente accelerare per individuare un valido sostituto, in modo da programmare un mercato all’altezza per garantire già dalla prossima stagione il rientro nell’élite del nostro calcio. Dall’altra parte, il direttore diventa da questo istante uno dei profili più ambiti tra gli svincolati, pronto a valutare nuove offerte per lanciarsi anima e corpo in un nuovo e stimolante progetto tecnico.