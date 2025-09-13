Pisacane: «Soddisfatto del mio Cagliari. Orgoglioso dei ragazzi, ma manca ancora una cosa» - Calcio News 24

Pisacane commenta la vittoria del Cagliari contro il Parma: «Soddisfatto, ma c’è ancora da lavorare»

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra nella terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026, ottenuta in casa contro il Parma guidato da Carlos Cuesta. Il tecnico ha analizzato il match e il momento della sua squadra, soffermandosi su vari aspetti della prestazione.

In apertura, Pisacane ha voluto sottolineare l’importanza della prima vittoria ottenuta con il Cagliari, un traguardo che porta entusiasmo ma anche la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora tanto: «Sono contento di tutti i miei giocatori, questa è stata la mia prima vittoria e ne sono felice. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora sotto diversi aspetti. Il Parma è arrivato qui con rispetto e ha dimostrato di essere forte nelle transizioni rapide. Su due nostre disattenzioni hanno creato occasioni, ma nel complesso sono soddisfatto, anche se solo a metà. Giocare alle 15 non ci ha agevolato, è stato difficile far girare velocemente la palla».

Pisacane ha poi commentato il rendimento di alcuni giocatori chiave della sua squadra, come Gaetano e Belotti. Riguardo a Gaetano, il tecnico ha evidenziato il suo talento nel momento in cui ha il pallone tra i piedi, pur riconoscendo qualche difficoltà quando la squadra non ha il possesso: «Gaetano accende la luce quando ha la palla, senza palla ha avuto qualche problema, ma sono comunque contento del suo apporto». Belotti, arrivato da poco più di dieci giorni, sta cercando di ritrovare la miglior forma: «Belotti è un ragazzo che vuole rilanciarsi, oggi è andato vicino al gol e si è integrato molto bene nel gruppo».

Infine, Pisacane ha spiegato le assenze di Kilicsoy e Rodriguez: «Rodriguez è dovuto tornare in Uruguay per motivi personali, mentre Kiliçsoy è stato assente per due settimane perché impegnato con la nazionale turca. Le loro esclusioni sono state scelte tecniche».

Con queste parole, Pisacane mostra fiducia nel percorso del Cagliari, consapevole che la strada è ancora lunga ma che la squadra sta dando segnali positivi sotto la sua guida.