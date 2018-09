Marko Pjaca ha segnato oggi il suo primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina: le sue parole dopo la gara vinta sulla Spal

Marko Pjaca ha segnato oggi il suo primo gol in Serie A: in Fiorentina-Spal, è stato l’esterno croato a sbloccare le marcature per la vittoria finale dei viola per 3-0. Il giocatore, intervenuto a margine della gara ai microfoni di Sky Sport, non ha nascosto la sua soddisfazione: «E’ bellissimo, sono molto contento, grazie ai tifosi per il sostegno, speriamo di continuare così. Siamo partiti molto bene in questa stagione, adesso abbiamo una partita molto difficile a Milano con l’Inter, una squadra molto forte, dobbiamo prepararci bene. E’ molto bello giocare qui, sono tutti ottimi giocatori, questo stadio soprattutto è incredibile».