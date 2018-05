Pjaca vola in Russia con l’obiettivo di tornare alla Juventus

Marko Pjaca giocherà il Mondiale con la sua Croazia con la volontà di diventare un giocatore importante alla Juventus. Il suo destino in bianconero dipenderà però dalle mosse in attacco del club campione d’Italia

Marko Pjaca è arrivato alla Juventus per la ragguardevole cifra di 23 milioni di euro ma ha trovato davvero poco spazio in bianconero anche a causa di un serio infortunio al ginocchio. L’attaccante classe ’95 è andato in prestito allo Schalke 04 a gennaio e nel club della Ruhr ha dimostrato tutte le sue qualità nonostante le poche presenze (7 in Bundesliga e 2 in Coppa di Germania). L’obiettivo del giocatore croato, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è quello di tornare alla Juventus per giocarsi le sue carte. L’attaccante quindi si impegnerà al massimo con la Croazia ai Mondiali di Russia 2018 in modo da convincere definitivamente il club a trattenerlo. I bianconeri sono ben felici di riaccoglierlo per costruire il futuro della squadra partendo dai giovani ma bisognerà vedere se qualcosa in attacco cambierà. Il reparto offensivo della Juventus è piuttosto corposo (Higuain, Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa, Cuadrado e Mandzukic) e se nessuno lascerà Torino è probabile che Pjaca avrebbe nuovamente pochissimo spazio.

In questi giorni si è molto parlato di un possibile scambio con l’Inter tra Higuain e Icardi ma la trattativa sembra non decollare. Anche Mandzukic sembra destinato ad abbandonare i colori bianconeri ma alla fine sembra resterà alla corte dell’allenatore Massimiliano Allegri. Infine, Dybala è individuato come il possibile sostituto di Cristiano Ronaldo in caso di addio al Real Madrid ma al momento si tratta solo di voci che arrivano dalla Spagna che non hanno trovato conferma.