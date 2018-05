Le parole di Antonello, a.d. dell’Inter, sui rumors di calciomercato nerazzurri: si farà lo scambio tra Icardi e Higuain? Ecco la risposta

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, non si sbottona più di tanto ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui CalcioNews24.com, sulla notizia del giorno: il possibile scambio di attaccanti tra Inter e Juventus con protagonisti Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. Ne ha parlato l’a.d. nerazzurro da Milano: «Abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club. Se mi sento di smentire le voci di uno scambio con Higuain? Si è appena concluso un campionato e si inizia immediatamente con le voci di calciomercato, ponendo subito questioni o domande che possono creare in qualche modo turbolenze».

Prosegue ancora Antonello nelle sue dichiarazioni, questo il resto dell’intervento del dirigente dell’Inter in merito alle prossime mosse di calciomercato da parte della società meneghina, fresca di rientro in Champions League in virtù del quarto posto in Serie A: «Dobbiamo rimanere sereni, abbiamo i nostri piani: dobbiamo affrontare una nuova finestra di mercato. Lo faremo, per adesso siamo concentrati sulla chiusura dell’anno fiscale, quindi abbiamo dei paletti da rispettare. Prima pensiamo alla chiusura dell’anno, poi penseremo al calciomercato della prossima stagione».