Pjanic, due ostacoli sulla via che riporta alla Juventus. I dettagli

Miralem Pjanic potrebbe tornare alla Juventus a costo zero: il bosniaco ci spera ma ci sono due grossi ostacoli

Miralem Pjanic un anno fa passava al Barcellona nell’operazione che ha portato Arthur Melo alla Juventus. Il grande entusiasmo di una stagione fa è andato diminuendo sempre più ed ora il bosniaco è ai ferri corti con la società blaugrana.

Pjanic, come spiega La Gazzetta dello Sport, avrebbe espresso la sua volontà di tornare alla Juventus: arriverebbe gratis ma ci sono due grossi ostacoli che al momento fanno propendere per il no, ovvero l’ingaggio da 6,5 milioni di euro e l’abbondanza a centrocampo.