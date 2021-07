Pjanic Juventus, Allegri vuole il bosniaco: ma c’è il rebus liste

Calciomercato Juventus: Massimiliano Allegri vuole Miralem Pjanic, c’è l’accordo col Barcellona ma resta il rebus liste

Massimiliano Allegri lo ha evocato in conferenza stampa, ieri. Il tecnico bianconero e Pjanic si sono sentiti qualche giorno fa dopoché il bosniaco aveva avuto dei contatti con la dirigenza juventina. Miralem farebbe carte false per tornare a Torino. La Juventus lo riprenderebbe volentieri ma bisogna fare i conti con esuberi e liste.

L’addio di Ramsey in direzione Premier League è già in preventivo. Arthur potrebbe essere escluso dalla lista Champions causa infortunio ma di cero non lo sarà da quella del campionato. La Juve ragiona a una soluzione, mentre non dovrebbero esserci problemi col Barça che pare disposto a lasciare via il giocatore gratis o con la formula del prestito annuale con opzione per il secondo anno. L’occasione per approfondire il discorso sarà tra dieci giorni al Camp Nou, quando andrà in scena il Trofeo Gamper. Lo scrive Tuttosport.