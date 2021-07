Pjanic Juventus, il Barcellona apre ad una condizione: i dettagli

Miralem Pjanic in uscita dal Barcellona: ipotesi Juve per il bosniaco, le ultime indiscrezioni dalla Spagna

C’è anche Miralem Pjanic tra gli osservati speciali della Juventus sul mercato per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Nuovi contatti nelle ultime ore, con il bosniaco che preme per tornare in bianconero.

Il numero 8 non è più centrale nei piani di Koeman, con il Barcellona però che non punterebbe a cedere a titolo definitivo il giocatore perché conscio di incorrere in una importante minusvalenza dopo l’esborso da oltre 60 milioni di euro dell’ultima estate nello scambio con Arthur. Secondo Diario Sport, la volontà dei catalani sarebbe quella di privarsi con la formula del prestito di Pjanic per la prossima stagione.