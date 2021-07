Finale di carriera romantico per Lukas Podolski che potrebbe ritornare dove tutto è iniziato: ecco le ultime sul suo prossimo futuro

Lukas Podolski potrebbe tornare dove tutto è iniziato: l’attaccante tedesco classe 1985 sarebbe in trattativa con il Gornik Zabrze, club polacco dove ha iniziato la carriera. Come riporta Fabrizio Romano, l’ex Inter ha ricevuto diverse offerte per quello che molto probabilmente sarà l’ultimo contratto della sua carriera.

Alla fine ha prevalso il cuore con Podolski che si avvia a tornare nel club che lo ha lanciato.