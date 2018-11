Paul Pogba può lasciare il Manchester United. La Juventus proverà a riportarlo in Italia già a gennaio: le ultimissime

La Juventus non molla Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, classe 1993, può lasciare il club inglese al termine della stagione ma potrebbe andare via già a gennaio. Questa almeno è la speranza della Juve che potrebbe provare ad anticipare l’operazione con un prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione. Secondo Tuttosport, la Juve vuole riportare a Torino il Polpo e ci sono buone possibilità di rivederlo con la maglia bianconera.

Il centrocampista non ha mai chiuso le porte a un ritorno alla Juventus e Fabio Paratici, direttore sportivo, è a lavoro per riportare Paul sotto la Mole. Proseguono i contatti con Mino Raiola e se i problemi di Emre Can non dovessero risolversi a breve, la Juve potrebbe tentare il blitz. Sul francese c’è anche l’Inter dell’ex Beppe Marotta che sogna il grande ‘sgarbo’ alla sua ex squadra. I nerazzurri però potrebbero ingaggiare il mediano francese solo nella prossima stagione, la Juve invece potrebbe anticipare l’affare, portando Paul a Torino già a gennaio. Come detto, molto, se non tutto, dipenderà dalle condizioni di Emre Can, rientrato nelle ultime ore a Torino.