Pogba, amarcord Juve: «È un giorno speciale» – FOTO

Paul Pogba sente la partita di questa sera tra Manchester United e Juventus. Ecco il suo messaggio social

Sarà una serata speciale per Paul Pogba e Cristiano Ronaldo. La Juventus scenderà in campo a Old Trafford per sfidare il Manchester United e ritroverà il Polpo Paul. Il centrocampista, 4 stagione in bianconero prima del suo ritorno allo United, ha lasciato ottimi ricordi e ha ottimi rapporti con il club e con i suoi ex compagni di squadra tanto che, si dice, vorrebbe tornare presto alla Juve.

«E’ un giorno speciale» ha scritto Paul sui suoi profili social. Il centrocampista francese classe ’93 ‘sente’ la sfida di questa sera contro la sua signora. E’ la prima volta che Paul affronta la Juventus da avversario e l’emozione, sicuramente, non mancherà. Il centrocampista lo ha ammesso a poche ore dal fischio d’inizio attraverso un post sui social. Giorno speciale per Paul: oggi c’è Manchester United-Juventus.