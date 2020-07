Pogba rinnova con lo United? Solskajer sicuro: «Vogliamo tenere i migliori giocatori»

Da cedibile a inamovibile: Paul Pogba potrebbe rinnovare con il Manchester United dopo aver pensato di andarsene

Cambiano gli scenari nel futuro di Paul Pogba. Il francese, dato come una delle pedine più ambite nel prossimo mercato, potrebbe rinnovare e restare al Manchester United. Le parole di Ole Gunnar Solskajer non lasciano spazio a interpretazioni: «Di certo, vogliamo tenere i migliori giocatori come lui».

Prima del COVID-19, come riferisce Fabrizio Romano, la Juventus aveva avviato i primi dialoghi con i Red Devils per il centrocampista, rassicurandolo che se lo United l’avesse messo in vendita si sarebbe fatta trovare pronta con un’offerta. Ora le carte in tavola sono cambiate e lo United vuole iniziare a trattare con Mino Raiola per una prima proposta di rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, nel giugno 2021.