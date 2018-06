Polonia-Colombia, sfida del Gruppo H dei Mondiali di Russia 2018: squadre in campo domenica 24 giugno alle ore 20, le info per vedere la partita in streaming e diretta tv, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Domenica 24 giugno alle ore 20, alla Kazan Arena si gioca Polonia-Colombia, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Le due Nazionali arrivano all’appuntamento dopo aver perso nella gara d’esordio rispettivamente contro Senegal e Giappone; sia Polonia che Colombia, favorite della vigilia del Gruppo H, si affrontano invece in quello che è già una sorta di spareggio: perdere a Kazan, in concomitanza di un pareggio tra Giappone e Senegal, significherebbe infatti l’eliminazione anticipata per la selezione sconfitta.

Polonia-Colombia verrà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con il commento irriverente della Gialappa’s Band. La gara potrà poi essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Polonia-Colombia, probabili formazioni

QUI POLONIA – Il ct Adam Nawalka pare indeciso sul sistema da utilizzare: 4-4-2 o 4-2-3-1? In questo ultimo caso, Zielinski giocherebbe con Krychowiak tra difesa e centrocampo, dietro alla linea di trequartisti formata da Blaszczykowski, Milik e Grosicki che agirebbero alle spalle della punta e capitano Lewandowski.

QUI COLOMBIA – Il ct José Pekerman va verso la conferma del 4-2-3-1; al posto dello squalificato Carlos Sanchez sono in ballottaggio Aguilar e Barrios. Sulla trequarti è pronto a tornare dal 1′ James Rodriguez, che giocherà insieme a Cuadrado e Izquierdo alle spalle del capitano Radamel Falcao.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Milik, Lewandowski.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica; Lerma, Aguilar; Cuadrado, J. Rodriguez, Izquierdo; Falcao.

Polonia-Colombia, curiosità e statistiche

Sono 5 i precedenti tra Polonia e Colombia : bilancio di due vittorie biancorosse, tre successi sudamericani e zero pareggi.

e : bilancio di due vittorie biancorosse, tre successi sudamericani e zero pareggi. Le due Nazionali si sono sempre affrontate in sfide amichevoli. L’ultima sfida tra Polonia e Colombia è datata 30 maggio 2006: a Chorzow, vittoria colombiana per 2 a 1.

e è datata 30 maggio 2006: a Chorzow, vittoria colombiana per 2 a 1. L’ultima presenza in Nazionale da calciatore per l’attuale ct polacco Nawalka fu proprio contro la Colombia : era il 9 luglio 1980 e quella sfida fu il primo incontro tra le due Nazionali (risultato di 4 a 1 per i polacchi).

fu proprio contro la : era il 9 luglio 1980 e quella sfida fu il primo incontro tra le due Nazionali (risultato di 4 a 1 per i polacchi). La Polonia sta prendendo parte al suo ottavo Mondiale di calcio dopo un’assenza di 12 anni: i migliori risultati sono arrivati nei tornei del 1974 e 1982 con due terzi posti.

sta prendendo parte al suo ottavo di calcio dopo un’assenza di 12 anni: i migliori risultati sono arrivati nei tornei del 1974 e 1982 con due terzi posti. La Colombia sta partecipando alla sua sesta Coppa del Mondo; il miglior risultato è arrivato nell’ultima competizione del 2014, quando i ‘Cafeteros’ furono eliminati ai quarti di finale dai padroni di casa del Brasile.

Polonia-Colombia, l’arbitro della partita

Polonia-Colombia sarà diretta dall’arbitro messicano Cesar Arturo Ramos. 34 anni, nell’attuale competizione ha già diretto Brasile-Svizzera (1-1). Ramos è alla prima direzione in carriera di Polonia e Colombia; nella gara di Kazan, tra gli assistenti Var ci sarà Daniele Orsato.

