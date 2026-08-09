Pontedera, idea Víctor Ibarbo per l’attacco: il colombiano era in tribuna nell’ultima amichevole

Pontedera, spunta il nome di Ibarbo per la Serie D: pazza idea per la società toscana appena retrocessa dalla Serie C. I dettagli

Possibile colpo a sorpresa per il Pontedera, appena retrocesso in Serie D. Come riferito da Gianluca Di Marzio, la società toscana starebbe valutando il profilo di Víctor Ibarbo, attaccante colombiano classe 1990 con una lunga esperienza alle spalle anche nel calcio italiano.

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L’indiscrezione ha acquisito ulteriore consistenza nelle ultime ore grazie alla presenza dello stesso Ibarbo in tribuna durante l’amichevole disputata dal Pontedera contro l’Urbino Taccola. La formazione toscana si è imposta con un netto 3-0, ma l’attenzione si è inevitabilmente concentrata anche sull’ex attaccante di Cagliari e Roma.

Ibarbo può ripartire dal Pontedera

Nel corso della sua carriera Ibarbo si è fatto conoscere soprattutto durante l’esperienza con il Cagliari, prima di vestire anche la maglia giallorossa. Velocità, fisicità e capacità di attaccare la profondità sono state a lungo le caratteristiche principali del colombiano.

L’attaccante è reduce dall’esperienza con l’Internacional Palultima, nella seconda divisione colombiana, dove ha totalizzato 43 presenze e 8 gol.

Ora potrebbe aprirsi una nuova parentesi italiana: il Pontedera valuta concretamente il suo ingaggio per regalarsi un rinforzo di esperienza e grande richiamo in vista del prossimo campionato di Serie D.