Porto-Liverpool highlights e gol: le azioni salienti del match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Porto-Liverpool highlights e gol: i momenti principali della gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. Allo Estadio do Dragao di Porto, i biancazzurri di Sergio Conceicao sfidano i ‘Reds’ di Jurgen Klopp: in palio, la semifinale della massima competizione europea. Liverpool coi favori del pronostico dopo la vittoria per 2-0 nella gara d’andata giocata a Anfield. Al Porto serve invece una vittoria con tre reti di scarto per ottenere la qualificazione. In caso di 2-0 per i portoghesi, si procederà ai temi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. La squadra che passa il turno affronterà in semifinale il Barcellona.

PORTO-LIVERPOOL 0-1: Grande confusione a Oporto. Manè segna la rete del vantaggio per i Reds ma l’arbitro Makkelie annulla per sospetto fuorigioco. Dopo un lungo consulto con il VAR i giocatori inglesi possono festeggiare, gol regolare!