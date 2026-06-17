Portogallo, tegola pesantissima alla vigilia del debutto mondiale: Rúben Dias fuori contro il Congo per un problema fisico

Brutte notizie per Roberto Martínez a ridosso dell’esordio del Portogallo al Mondiale 2026. Rúben Dias non sarà a disposizione per la prima gara del Portogallo nel Gruppo K contro la RD Congo, in programma questa sera alle 19:00 italiane all’Houston Stadium.

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Il difensore del Manchester City non ha ancora recuperato dal problema fisico accusato nei giorni scorsi e lo staff tecnico ha deciso di non correre rischi. A confermare il forfait è stato lo stesso commissario tecnico nella conferenza stampa della vigilia.

Un’assenza pesante per la retroguardia lusitana

L’assenza di Dias rappresenta un problema significativo per la formazione lusitana, che dovrà rinunciare a uno dei suoi leader difensivi e a uno degli elementi di maggiore esperienza nel reparto arretrato proprio nel debutto mondiale contro la RD Congo.

Stop precauzionale: obiettivo recupero per le prossime gare

Le parole del CT lasciano però intendere che si tratti di uno stop a scopo precauzionale. L’obiettivo dello staff è infatti quello di riavere Dias a disposizione già dalle prossime partite della fase a gironi, evitando rischi inutili nella gara inaugurale.

“L’unica nota negativa è che Rúben Dias non è ancora al 100%, quindi non è pronto per giocare. Non è il momento di prendere rischi: stiamo lavorando con lui e ha più senso che continui il suo percorso di recupero piuttosto che scendere in campo domani”.