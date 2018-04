Pozzo scuote l’Udinese: «Abbiamo sentito i fischi, scuse doverose ai tifosi»

Il comunicato ufficiale dell’Udinese e l’intervento del patron Gianpaolo Pozzo in merito alla settima sconfitta consecutiva dei friulani

Piovono fischi in casa Udinese dopo la settima sconfitta consecutiva che ha messo sulla graticola l’operato di Massimo Oddo. Fischi sonori da parte del pubblico della Dacia Arena nei confronti dei calciatori bianconeri. Un gesto a cui ha risposto oggi la società con un comunicato ufficiale: «La società si assume la responsabilità delle scelte che hanno portato l’Udinese nell’attuale situazione. Oggi è importante sottolinearlo, per iniziare quel percorso che ci dovrà portare a fare punti velocemente».

Prosegue la nota: «Comprendiamo la posizione dei tifosi, ora dobbiamo concentrarci sul fatto che ci sono tempi e spazi per recuperare. La società ribadisce la fiducia nel proprio staff tecnico e nella squadra, ai quali non è mai mancato il supporto e non mancherà in futuro, ed è in prima linea per lavorare con umiltà e decisione. Ribadiremo gli stessi concetti anche ai nostri tifosi, in un incontro che si svolgerà entro il fine settimana».

Di seguito, invece, le dichiarazioni del patron Gianpaolo Pozzo al sito ufficiale: «I fischi li abbiamo sentiti bene, erano forti e chiari. Ma leggo di analisi tecniche relative alla forma fisica e psicologica dei giocatori, della preparazione. Il momento di difficoltà non è legato a una singola causa ma a una serie di concause, e quindi è la società intera, la proprietà, che ne risponde. Adesso i nostri dirigenti hanno il compito di trovare soluzioni operative che necessariamente devono provenire dall’interno unirsi, fare il meglio possibile, continuare a dare costante supporto al mister e ai giocatori. Ma sia chiaro che qui nessuno si tira indietro. Tutti dobbiamo fare il nostro lavoro: scusarsi è doveroso, ma ottenere risultati è l’obiettivo».