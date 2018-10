Praet sul futuro: «Juve? Fa piacere, sogno un grande club ma ora rinnovo»

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha parlato del calciomercato, del futuro e dell’interesse della Juventus

La Juventus a giugno ha chiesto informazioni alla Sampdoria per Dennis Praet. Il centrocampista belga aveva un costo di 25 milioni ma la Juve, dopo Emre Can, non ha chiuso altre operazioni in entrata a centrocampo. I bianconeri però seguono il mediano della Sampdoria che ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro e non solo: «Ho sentito pure io certe voci ma non saprei. Fa piacere essere accostato a squadre importanti, ma ripeto: a Genova sono felice e voglio rimanere. Ora stiamo parlando del rinnovo con la società. Ne stiamo discutendo, è quello che vogliamo entrambi. Come ogni giovane, credo sia normale puntare a un top club. Ma ci sarà tempo per pensarci».

Il calciatore belga ha parlato anche degli obiettivi della sua Sampdoria: «Europa League? Ci pesiamo eccome. La strada è ancora lunga, lavoro duramente per diventare un giocatore completo, ma questa società è il posto migliore per farcela. Faremo di tutto per rimanere in alto il più a lungo possibile, ovviamente senza pressione. Avere ambizione, nel calcio e non solo, è fondamentale. Giampaolo? E’ perfetto per noi giovani, è preparato, è tra i migliori in circolazione. Ferrero? Ero a Roma per le visite mediche e mi vide tagliare, a pranzo, gli spaghetti alla carbonara e si arrabbiò moltissimo. Ma non avevo colpe, non sapevo ancora quale fosse il modo corretto per mangiarli».