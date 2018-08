Premi Champions League, stilata la lista per i titoli di miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista e miglior attaccante

In attesa della nuova Champions League, l’Uefa ha diramato la lista dei 22 giocatori che si contenderanno i premi individuali per la scorsa competizione. Tre i calciatori per ruolo, votati dai 32 allenatori delle squadre che hanno partecipato ai gironi lo scorso anno e da 55 giornalisti di tutte le federazioni Uefa. Tanto Real Madrid con un pizzico di Barcellona (Messi), Premier League (De Bruyne e Salah) e Serie A (Alisson e Buffon). Ogni votante ha stilato una classifica attribuendo al primo classificato 5 punti, 3 al secondo e uno al terzo. Gli allenatori non hanno potuto esprimere preferenze per loro calciatori. Questo il risultato finale, con i vincitori che saranno annunciati il 30 agosto in occasione dei sorteggi dei gironi:

PORTIERI: Alisson; Buffon; Navas

DIFENSORI: Marcelo; Sergio Ramos; Varane (quarto Chiellini)

CENTROCAMPISTI: De Bruyne; Kroos; Modric (ottavo Pjanic)

ATTACCANTI: Messi; Ronaldo; Salah (quinto Dzeko)

Resi noti anche i calciatori che si contenderanno il premio di miglior giocatore della scorsa Europa League. Si tratta di Dimitri Payet, Diego Godin e Antoine Griezmann, che certamente è il favorito numero uno vista la doppietta in finale.