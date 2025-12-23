Premier League, Aston Villa sorpresa della stagione inglese. Titolo possibile? La situazione - Calcio News 24

Premier League, vola l’Aston Villa che è la sorpresa attuale della stagione inglese

Nessuno avrebbe scommesso un centesimo sull’Aston Villa lo scorso 21 settembre. La squadra di Unai Emery si trovava penultima in Premier League, senza vittorie dopo le prime 6 giornate: il peggior inizio di stagione degli ultimi 28 anni. Tre mesi dopo, la musica è cambiata radicalmente. I Villans sono la squadra più in forma d’Inghilterra, terzi in classifica a un solo punto dal Manchester City e a tre dall’Arsenal.

La Gazzetta dello Sport dedica oggi una pagina al club iniziando dalla svolta, coincisa con una striscia impressionante di risultati. La vittoria contro il Manchester United domenica scorsa ha portato a dieci i successi consecutivi in tutte le competizioni, un’impresa che non riusciva dal 1914. Il Villa Park si è trasformato in un fortino inespugnabile, con dieci vittorie di fila in casa. Nel 2025, nessuna squadra inglese ha fatto meglio tra le mura amiche: 22 vittorie in 27 partite, con una sola sconfitta.

Il simbolo di questa rinascita è il fantasista Morgan Rogers. A 23 anni, l’ex promessa del West Bromwich, scartato in passato dal Manchester City, sta vivendo una stagione da protagonista. Con 7 gol e 3 assist in Premier, è il miglior marcatore e assist-man della squadra, già vicino a eguagliare il suo record personale di reti della scorsa stagione. Le sue prestazioni hanno convinto anche il nuovo CT della nazionale inglese, Thomas Tuchel, a convocarlo.

I numeri dell’Aston Villa, a prima vista, non sembrano da primato: sesto attacco e quinta difesa del campionato, con poche partite dominante nettamente. Eppure, la squadra di Emery ha sviluppato una straordinaria capacità di vincere di misura, ottenendo le ultime otto vittorie sempre con un solo gol di scarto. Nonostante un mercato estivo senza grandi colpi e con diverse assenze per infortunio (Mings, Pau Torres, Sancho, Elliott), il tecnico basco è riuscito a massimizzare il rendimento della rosa, portando i Villans ai vertici del calcio inglese e in testa al proprio girone di Europa League. Le prossime trasferte contro Chelsea e Arsenal saranno un banco di prova fondamentale per capire le reali ambizioni di questa squadra sorpresa.