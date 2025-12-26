Premier League, il Boxing Day è in forma ridotta! Oggi solo Manchester United Newcastle in campo: ma perché? La nota del campionato riguardo la scelta

Premier League, il Boxing Day è in forma ridotta! Oggi solo Manchester United Newcastle in campo: ma perché? Le motivazioni

Una sola partita nel Boxing Day inglese rappresenta un evento raro, per certi versi storico. Il 26 dicembre, giornata da sempre sinonimo di maratone calcistiche in Inghilterra, vedrà infatti scendere in campo soltanto Manchester United e Newcastle a Old Trafford. Una decisione che segna una rottura netta con una delle tradizioni più iconiche del calcio britannico e che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

A chiarire le ragioni di questa scelta è stata direttamente la Premier League, attraverso una nota ufficiale che ha voluto contestualizzare una programmazione tanto insolita quanto significativa.

LA NOTA DELLA PREMIER LEAGUE – «La Premier League desidera riconoscere le circostanze che hanno portato a un numero ridotto di partite il giorno di Santo Stefano in questa stagione, con un impatto su un’importante tradizione del calcio inglese. Ci sono ora diverse sfide nella programmazione delle partite della Premier League, radicate nell’espansione delle competizioni europee per club, che hanno portato a una revisione del nostro calendario nazionale prima della scorsa stagione, comprese modifiche alla FA Cup. Alla fine, la Premier League è diventata una competizione di 33 weekend, un numero inferiore rispetto alle stagioni precedenti, nonostante dal 1995 sia una competizione di 380 partite».

Oltre alle difficoltà strutturali legate all’aumento degli impegni europei, incide anche un fattore puramente logistico: il Santo Stefano cade di venerdì, circostanza che ha spinto la Lega a distribuire la maggior parte delle gare nel fine settimana successivo, evitando un eccessivo affollamento del calendario in pochi giorni.

La Premier League ha comunque rassicurato tifosi e club, sottolineando che si tratta di una situazione eccezionale. Dalla prossima stagione, infatti, il Boxing Day tornerà ad avere un ruolo centrale, con un numero maggiore di partite in programma, anche grazie al fatto che il 26 dicembre cadrà di sabato.

Non si tratta comunque di un unicum assoluto nella storia del calcio inglese. Limitandosi al massimo campionato, un precedente esiste: nel 1982 non si disputò alcuna partita il 26 dicembre, poiché il giorno di Santo Stefano cadde di domenica e si scelse di rinviare l’intero turno al 27 dicembre.

Una scelta che oggi, come allora, racconta di un calcio in continua evoluzione, chiamato a trovare un equilibrio sempre più complesso tra tradizione, esigenze sportive e sostenibilità del calendario.