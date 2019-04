Pep Guardiola racconta un simpatico siparietto dell’ultima giornata di Premier: urla «M***a!», poi spiega… -VIDEO

Pep Guardiola ha raccontato un simpatico siparietto nella conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 col Cardiff. Al mister dei Citizens non è andata giù la notizia del gol del Liverpool al Tottenham, in corsa assieme ai celesti per il titolo.

«Quando l’ho visto ho detto “m***a!”», ma gli è andata bene: Reds sorpassati, Manchester City a +1 e ancora apertissima. E sorridendo «Nessuno ha detto che sarebbe stata facile. Così la sfida è ancora più bella».