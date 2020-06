Premier League in TV oggi, il programma del 23 giugno: il Tottenham di Mourinho cerca punti nel derby londinese col West Ham

Si torna in campo in Premier League, calendario fitto anche per quanto riguarda il calcio inglese. Il Leicester accoglierà il Brighton nel match delle ore 19.00, mentre il Tottenham se la vedrà con il West Ham: José Mourinho vuole tornare a vincere dopo il pareggio contro il Manchester.

Ecco il programma completo di martedì 23 giugno:

19.00 Leicester-Brighton – Sky

21.15 Tottenham-West Ham – Sky