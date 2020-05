Premier League: nessuna decisione presa ma volontà comune di ripartire. Il comunicato

Dopo l’assemblea con tutti i club di Premier League è uscito il comunicato dove si sottolinea l’unanimità alla ripresa in Inghilterra

Nessuna decisione presa ma volontà comune di ripartire. Questo comunicato emesso dalla Premier League pochi minuti fa. Fumata grigia, quindi, dopo l’incontro tra i 20 club che ha portato a un nulla di fatto.

Le società hanno ribadito la propria intenzione di tornare in campo, per allenamenti e partita, se e solo se dovesse arrivare il via libera da parte del governo e se ci saranno le giuste condizioni di sicurezza sanitarie per i giocatori e lo staff.