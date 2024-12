Premier League, i risultati della 18ª giornata: boxing day infelice per Chelsea e Tottenham

Premier League, i risultati della 18ª giornata: Boxing Day infelice per le big: pareggio del Manchester City, sconfitte Chelsea e Tottenham

Il 26 dicembre è il Boxing Day nei paesi di lingua inglese e in Inghilterra corrisponde al tradizionale turno natalizio della Premier League, che non ha sorriso di certo alle big. Oltre al City, in continua crisi e fermato sul pari dall’Everton, con Haaland che sbaglia un rigore, hanno perso sia Chelsea che Tottenham. I Blues cadono nel West London Derby contro il Fulham: a Craven Cottage passano in vantaggio i Blues con il solito Cole Palmer, ma nel finale arriva la rimonta con Wilson e Carvalho. Per gli Spurs è il terzo ko nelle ultime cinque giornate e l’assenza di Vicario in porta comincia a sentirsi, anche se la sconfitta arriva contro il Nottingham Forest, rivelazione di questa stagione. Il turno si chiude questa sera con Wolverhampton Manchester United e Liverpool Leicester e poi domani Brighton-Brentford e Arsenal-Ipswich Town.

Manchester City-Everton 1-1 (Bernardo Silva, Ndiaye [E])

Newcastle-Aston Villa 3-0 (2′ Gordon, 59′ Isak, 90’+1′ Joelinton)

Nottingham Forest-Tottenham 1-0 (28′ Elanga)

Bournemouth-Crystal Palace 0-0

Chelsea-Fulham 1-2 (16′ Palmer [C], 82′ Wilson, 90’+5′ Carvalho)

Southampton-West Ham 0-1 (59′ Bowen)

Wolverhampton-Manchester United ore 18.30

Liverpool-Leiceister ore 21.00

Brighton-Brentford domani ore 20.30

Arsenal-Ipswich Town domani ore 21.15