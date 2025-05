Premier League, i risultati della 35ª giornata: United ko con il Brentford, pari del Tottenham contro il West Ham, il Chelsea batte il Liverpool già campione

Manchester United e Tottenham confermano l’attitudine più europea in questa stagione rispetto alla Premier League: le due squadre, che giovedì tornano in campo nelle semifinali di Europa League, fanno un passo indietro in campionato. I Red Devils perdono 4-3 contro il Brentford, mentre gli Spurs fanno 1-1 contro il West Ham: entrambe le squadre hanno scelto per il turnover. Il Chelsea intanto vince contro un Liverpool già con il titolo in tasca e fanno un grosso passo avanti per la corsa Champions.

Brentford-Manchester United 4-3 (14′ Mount [MU], 27′ Shaw aut., 33′, 70′ Schade, 74′ Wissa, 82′ Garnacho [MU], 90+5′ Diallo)

Brighton-Newcastle 1-1 (28′ Minteh [B], 89′ Isak rig.)

West Ham-Tottenham 1-1 (15′ Odobert [T], 28 Bowen)

Chelsea-Liverpool 3-1 (3′ Enzo Fernandez, 56′ Quansah aut., 85′ Van Dijk, 90+6′ Palmer rig.)