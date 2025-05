Premier League, i risultati della 35ª giornata: l’Arsenal non fa turnover, ma perde contro il Bournemouth; l’Aston Villa ancora in corsa per la Champions

L’Arsenal non fa sconti in vista della semifinale di Champions League e contro il Bournemouth in Premier League schiera il suo 11 tipo ma, dopo essere passato in vantaggio con Declan Rice si fa rimontare da Huijsen e Evanilson. Intanto l’Aston Villa batte il Fulham e continua ad inseguire un posto per la Champions, agganciando in classifica Chelsea e Nottingham Forest.

Aston Villa-Fulham 1-0 (12′ Tielemans)

Leicester City-Southampton 2-0 (17′ Vardy, 44′ Ayew)

Everton-Ipswich Town 2-2 (26′ Betuncal, 35′ McNeil, 41′ Enciso [IT], 79′ Hirst [IT]

Arsenal-Bournemouth 1-2 (34′ Rice [A], 67′ Huijsen, 75′ Evanilson)