Premio Puskas, si spegne il sogno di Deiola: ecco chi è il vincitore del gol dell’anno

Premio Puskas, il sogno di Deiola si è spento proprio oggi. Il gol dell’anno è andato all’argentino Santiago Montiel, esterno offensivo dell’Independiente

Si spegne il sogno di Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, di conquistare il Premio Puskas, uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi nel panorama calcistico internazionale. La FIFA ha infatti annunciato ufficialmente che il vincitore dell’edizione 2025 è l’argentino Santiago Montiel, esterno offensivo dell’Independiente, autore di una rete che ha lasciato senza fiato tifosi e addetti ai lavori.

Il verdetto è arrivato tramite un comunicato ufficiale della FIFA, che ha premiato la spettacolare rovesciata messa a segno da Montiel durante una partita della Liga Profesional de Fútbol argentina contro l’Independiente Rivadavia. Un gesto tecnico di altissimo livello, capace di incarnare perfettamente lo spirito del Premio Puskas, nato per celebrare i gol più belli e spettacolari della stagione calcistica.

Il gol decisivo risale al maggio 2025, quando il 25enne argentino ha sfidato ogni legge della fisica colpendo il pallone con un sinistro violentissimo da fuori area, coordinazione perfetta e tempismo impeccabile. Una giocata istintiva, come ha raccontato lo stesso Montiel nel post-partita: “Non ci ho pensato, ho solo calciato”. Parole semplici che raccontano la naturalezza di un gesto diventato immediatamente virale.

Con questa vittoria, Santiago Montiel entra di diritto nella storia del Premio Puskas, diventando il secondo argentino consecutivo a conquistarlo dopo Alejandro Garnacho, vincitore dell’edizione 2024. Un dato che conferma la grande tradizione argentina in termini di talento, fantasia e qualità individuale, elementi spesso decisivi nella corsa a questo ambito riconoscimento.

La rete di Montiel ha avuto la meglio su altre dieci prodezze candidate, tra cui figurava anche quella di Alessandro Deiola. Il centrocampista rossoblù, pur non riuscendo a portare a casa il premio, può comunque essere orgoglioso di aver visto il proprio gol inserito nella shortlist FIFA, un risultato che rappresenta un’importante consacrazione a livello internazionale.

Il Premio Puskas prende il nome dal leggendario attaccante ungherese Ferenc Puskás, simbolo del calcio spettacolare e delle giocate di classe assoluta. Il riconoscimento viene assegnato ai gol più belli realizzati nel periodo di eleggibilità, compreso tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025, senza distinzione di campionato, categoria o genere.

Ancora una volta, il Premio Puskas si conferma una celebrazione pura della bellezza del calcio, dove emozione, istinto e genialità diventano protagonisti assoluti.