Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato del mancato trasferimento di Mbappé al Real Madrid e del ritorno di Griezmann

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato del mancato trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid e del ritorno di Antoine Griezmann. Ecco le sue dichiarazioni.

«Mi sarebbe piaciuto vedere Mbappé al Real, per il campionato spagnolo sarebbe stato fantastico e meraviglioso. Sono contento per Griezmann. Credo che sarà accolto in modo fenomenale al Wanda Metropolitano. C’è sempre un po’ di malcontento ma credo che il pubblico lo accoglierà a braccia aperte. Arriva con grande voglia, tutti sono contenti che sia tornato. A chi non è d’accordo, dico solo che è un grande rinforzo per la squadra e, se vogliamo vincere titoli, dobbiamo acquistare giocatori come Griezmann. Era felicissimo. Si è tagliato i capelli perché erano lunghi. Penso che per segnare non si devono avere troppi capelli».