Piero Ausilio è stato protagonista assoluto del mercato, concludendo operazioni degne di nota ed ora ne ha chiusa una per il futuro: ecco Salcedo dal Genoa

L’arrivo di Salcedo all’Inter era chiacchierata da qualche mese ormai, inserito in una maxi operazione molto costosa. Il giovane attaccante del Genoa è arrivato lo stesso, ma la formula del trasferimento è diversa da quella prospettata, come si legge nella breve nota stampa pubblicata dall’Inter sul sito ufficiale: «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il Genoa per il trasferimento in nerazzurro del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione».

Per chi non lo conoscesse, Eddy Salcedo è una punta centrale classe 2001. Il ragazzo, nato a Genova e di doppia nazionalità, italiana e colombiana, è cresciuto nell’academy del Grifone ed ha bruciato le tappe. Nella passata stagione, infatti, l’attaccante colored con la cresta, ha giocato con la Primavera, mettendosi in mostra anche al Torneo di Viareggio poi vinto dalla stessa Inter. Il bottino di Eddy è stato di 6 gol e 1 assist in 24 presenze nel campionato Primavera 1, uno score di tutto rispetto visto che Salcedo si presentava al torneo giovanile da calciatore sotto età rispetto agli altri.