Primavera: Tomsa viene espulso, perde la testa e aggredisce l’arbitro! Cosa rischia il calciatore del Sassuolo

Primavera: Tomsa viene espulso, perde la testa e aggredisce l’arbitro! L’episodio nel match tra Sassuolo e Napoli e cosa rischia il calciatore

Un episodio che ha fatto scalpore nel campionato di Primavera 1, durante la sfida tra Napoli e Sassuolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il match, che si stava svolgendo allo stadio Piccolo di Cercola, ha visto un comportamento clamoroso da parte di Troy Tomsa, centrocampista del Sassuolo, che ha scosso il mondo del calcio giovanile.

Al minuto 62, con il Napoli in vantaggio per 3-2, Tomsa commette un fallo su Gorica, che viene prontamente fischiato dall’arbitro Mattia Maresca, fratello minore dell’internazionale Fabio Maresca. La reazione di Tomsa al fischio dell’arbitro non si è fatta attendere: il giocatore ha reagito con parole e gesti di protesta, ma la situazione è sfociata in un gesto molto più grave quando, dopo essere stato espulso, è tornato sui suoi passi, ha aggredito l’arbitro, strattonandolo per il colletto della maglietta. Nonostante i tentativi dei compagni di fermarlo, l’episodio ha colto di sorpresa tutti gli spettatori e gli addetti ai lavori.

La gravità dell’incidente ha portato il Sassuolo a condannare fermamente il comportamento del suo calciatore, rilasciando una dichiarazione ufficiale che recita: «Episodi di questo tipo sono inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo promuove costantemente». Il club ha inoltre avviato un’indagine interna e assicura che verranno adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di Tomsa.

Nonostante l’incredibile episodio, il Napoli Primavera ha continuato a dominare la partita, chiudendo il match sul 5-2, con le reti di Torre, Gorica, De Chiara e una doppietta di Camelio. Questo successo, che porta il Napoli a 34 punti dopo 29 giornate, è fondamentale per la salvezza, ma il grave episodio rimane l’aspetto più discusso della giornata.