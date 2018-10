Va in scena il primo Clasico senza Cristiano Ronaldo – VIDEO

Domani si giocherà un Clasico diverso tra Barcellona e Real Madrid, sarà il primo senza Messi e Cristiano Ronaldo dopo undici anni

Non sarà un Clasico come gli altri, quello in programma domani alle 16:00 al Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid. I due top club spagnoli dovranno infatti fare a meno per la prima volta dopo undici anni dei due fenomeni di questa generazione, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Se il primo sarà assente forzato causa infortunio, il secondo ha definitivamente abbandonato i blancos per la Juventus la scorsa estate.

Il Real sta imparando a sue spese quanto Cristiano Ronaldo sia stato fondamentale negli ultimi nove anni, con i suoi 311 gol e 87 assist, rivelandosi spesso decisivo proprio nella sfida più sentita di Spagna. Il fuoriclasse portoghese ha così risposto alle domande sulla sua ex squadra: «Tutto il mondo conosce la mia storia con il Real Madrid, ma ormai è un percorso finito. Ora si apre un nuovo capitolo con la Juve e non spetta a me parlare delle crisi delle altre squadre».