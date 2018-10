Tebas orgoglioso: «Clasico più importante di Ronaldo e Messi» – VIDEO

Il presidente della Liga, Tebas, ha parlato in merito al Clasico in programma oggi. Ecco le sue dichiarazioni

Javier Tebas ‘pubblicizza’ il Clasico e non teme per gli ascolti tv e per l’interesse a livello globale della partitissima del calcio spagnolo. Domani, alle 16.15, Barcellona e Real Madrid scenderanno in campo e daranno vita al primo Clasico senza Messi e Cristiano Ronaldo dal lontano 2009. Il portoghese non è più in Spagna, ha sposato la causa della Juventus, mentre Leo Messi non potrà scendere in campo a causa dell’infortunio al gomito rimediato in occasione della sfida con il Siviglia e salterà anche il confronto di ritorno con l’Inter.

Javier Tebas, presidente della Liga, non teme per il ‘suo’ Clasico, crede che l’interesse resterà comunque altissimo perché di fronte ci saranno Suarez e Benzema, Modric e Coutinho, Ramos e Piquè, insomma, due grandissime squadre. Queste le parole del numero uno della Liga: «Credo che Cristiano e Messi siano quelli che si debbano rammaricare non giocando il Clasico. Il Clasico non perderà interesse perché sarà al top con due grandi squadre che sono più importanti dei giocatori. Credo che questa sia la prima volta senza Ronaldo e Messi ma sono sicuro che sarà una grande partita».