Probabili formazioni Brescia Roma: Dzeko in campo dal primo minuto, Lopez riconferma la coppia Donnarumma-Torregrossa

Il Brescia deve assolutamente vincere per sperare ancora nella salvezza. La Roma cerca comunque punti per poter migliorare la propria posizione di classifica. Anche se il quarto posto ormai è lontanissimo: sarà una sfida importantissima, sarà una partita da vincere in tutti i modi.

COME ARRIVA IL BRESCIA – La sconfitta di Torino è stato sicuramente un bel colpo, ma le Rondinelle ci credono ancora. Alfonso, Bisoli e Cistana non ci saranno, in attacco troveremo soltanto conferme: si va verso la coppia formata da Donnarumma e Torregrossa dal primo minuto.

COME ARRIVA LA ROMA – Fonseca dovrà fare a meno di Cristante, Mkhitaryan, Smalling, Juan Jesus e Santon. Si va verso il 4-2-3-1 con Carles Perez, Lorenzo Pellegrini e Under che si posizioneranno alle spalle di Dzeko.

Probabili formazioni Brescia Roma

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Mancini, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Under; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca