Probabili formazioni Francia-Argentina: le ultime sugli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio sabato 30 giugno alle 16

40 anni fa, nel girone eliminatorio, si affrontarono nel Mondiale in Argentina. Quello di Kempes, la sublimazione di Kempes. Quello dell’albiceleste, che fra le mura amiche ha trionfato per la prima e unica volta nella storia. L’ultimo precedente illustre fra Argentina e Francia risale proprio alla rassegna iridata del 1978. La giornata del 6 giugno, a Buenos Aires, sorrise all’Argentina, che con Luque e Passarella piegò la Francia. Una Francia a cui non bastò la genialità di Michel Platini. Oggi, la musica, è decisamente cambiata. La Francia arriva con i favori del pronostico al primo ottavo di finale del Mondiale. Favorita e consapevole di essere più forte. L’Argentina, dal canto suo, ci arriva quasi da outsider dopo la resurrezione contro la Nigeria. Sembrava fuori e invece è ancora li, a lottare come un leone. Un leone in mezzo a tanti squali, che d’ora in avanti non perdoneranno come successo nella fase a gironi.

QUI FRANCIA – La Francia, dopo un avvio burrascoso contro l’Australia, ha trovato nel 4-3-3 le due certezze dal punto di vista tattico. Ma resta ancora il grande dubbio legato alla presenza o meno in campo di Giroud: il centravanti dell’Arsenal garantisce maggior profondità al gioco. E pure quei gol che Dembelé, in questo momento, non ha ancora nel sangue. Deschamps ragionerà fino all’ultimo sull’undici titolare da schierare contro l’Argentina. E in difesa dovrà sciogliere un dubbio: Pavard o il rigenerato Sidibè sulla corsia di destra? Le certezze, invece, sono tutte a centrocampo: Tolisso, Kanté e Pogba non si toccano.

QUI ARGENTINA – La davano per morta, per eliminata. Per via delle profonde fratture interne venute a galla dopo il tracollo contro la Croazia. E invece, la vecchia Argentina, è ancora al Mondiale. Con una voglia feroce di regalare a Lionel Messi il primo e forse ultimo titolo intercontinentale della sua carriera con la Seleccion. Sampaoli, ct prima destituito ora sopportato per il quieto vivere della nazionale albiceleste, darà ancora spazio ad Armani in porta. Confermando il positivo Meza a centrocampo e lanciando Pavon in avanti. A scapito di un Higuain impalpabile contro la Nigeria.

Probabili formazioni Francia-Argentina (30 giugno ore 16)

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelè. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Meza, Mascherano, Banega; Messi, Pavon, Di Maria. Commissario tecnico: Jorge Sampaoli.