Probabili formazioni Inter-Fiorentina: tornano dall’inizio De Vrij e Perisic

Probabili formazioni Inter-Fiorentina: Spalletti manda in campo dall’inizio De Vrij e Perisic, Pioli confermerà la squadra che ha battuto la Spal

Inter-Fiorentina aprirà, martedì 25 alle 21, la sesta giornata di Serie A. I nerazzuri ci arrivano nel migliore dei modi, grazie alla vittoria all’ultimo respiro contro la Sampdoria, senza dimenticare i primi 3 punti conquistati in Champions con il Tottenham, in maniera del tutto analoga. La squadra di Spalletti, infatti, ha dimostrato di saper restare in partita fino al fischio finale, cogliendo in extremis queste vittorie importantissime. I nerazzuri, però, vogliono regalare una soddisfazione ai tanti tifosi che stanno accorrendo a San Siro: nelle prime partite casalinghe in Serie A, infatti, l’Inter non è ancora riuscita vincere, pareggiando 2-2 con il Torino e perdendo 1-0 contro il Parma. L’idea di Spalletti è quindi di sfatare questo tabù, anche se l’occasione non è delle più semplici visto che di fronte ci sarà la Fiorentina di Pioli, ex tecnico dell’Inter. I viola sono reduci dalla vittoria per 3-0 contro l’ottima Spal e hanno messo in mostra la solita buona organizzazione, condita dai gol di Chiesa e di un ritrovato Pjaca in avanti, oltre alla sorpresa Milenkovic, difensore con licenza di segnare.

QUI INTER – Spalletti, visti gli impegni ravvicinati, potrebbe cambiare qualche uomo rispetto alla sfida di Genova, ma il sistema di gioco rimarrà il 4-2-3-1. In difesa rientrerà De Vrij, mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra Asamoah e Dalbert, ma il ghanese parte favorito. A centrocampo gli unici intoccabili sembrano essere Nainggolan e Brozovic, autore del gol vittoria a Marassi. Perisic dovrebbe partire dall’inizio, mentre a destra ci sono 3 uomini per una maglia: Keita, Politano e Candreva. In avanti ci sarà capitan Icardi, che cerca ancora il primo gol stagionale in Serie A.

QUI FIORENTINA – Pioli, invece, dovrebbe confermare il 4-3-3 e anche gli stessi 11 che hanno vinto contro la Spal. L’unico dubbio riguarda il centrocampo, dove Fernandes potrebbe partire titolare al posto di Gerson. In difesa confermatissimi i due centrali, Pezzella e Vitor Hugo, mentre a destra ci sarà Milenkovic, il terzino con il vizio del gol. Intoccabile Veretout in regia, mentre i tre d’attacco saranno Chiesa, Simeone e Pjaca.

Probabili formazioni Inter-Fiorentina (Martedì ore 21:00)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli.