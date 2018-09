Dove vedere Inter-Fiorentina in streaming ed in diretta tv

Inter-Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere l’anticipo della 6ª giornata (turno infrasettimanale) di Serie A 2018/2019

Inter-Fiorentina è la partita valida come anticipo della 6ª giornata di Serie A 2018/2019 (turno infrasettimanale di campionato): l’incontro è in programma per martedì 25 settembre 2018 alle ore 21 presso lo Stadio Giuseppe Meazza/San Siro di Milano. La formazione di Luciano Spalletti, reduce dall’incredibile vittoria acciuffata all’ultimo minuto sabato scorso contro la Sampdoria, sfida i viola dell’ex Stefano Pioli, in uno stato di forma decisamente eccezionale: la Fiorentina è infatti a sua volta reduce da un’altra vittoria, sempre nella giornata di sabato, con un netto 3 a 0 rifilato alla Spal. Una gara, quella tra nerazzurri e toscani, che potrà dire molto anche sulla lotta per una piazza europea: al momento l’Inter, con 7 punti, dista appena di tre lunghezze dalla Fiorentina, al terzo posto in campionato con 10 punti insieme al sorprendente Sassuolo. Qui di seguito le informazioni su come seguire la gara in diretta e in streaming.

Inter-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), oltre che in pay-per-view, anche per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio, sul canale Sky Calcio 1 (numero 251 dello Sky Box). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Inter-Fiorentina potrà essere seguita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Fiorentina: probabili formazioni

QUI INTER – Qualche novità per i nerazzurri rispetto alla gara della scorsa settimana: Spalletti, nel consueto 4-2-3-1, potrebbe nuovamente lanciare dal primo minuto al centro della difesa Stefan de Vrij di fianco a Milan Skriniar lasciando dunque in panchina il sin qui ottimo Joao Miranda. A destra, nonostante il recupero dall’infortunio di Sime Vrsaljko, dovrebbe giocare ancora Danilo D’Ambrosio, mentre a sinistra per il momento Kwadwo Asamoah pare ancora in vantaggio su Dalbert, a cui però potrebbe essere regalata una nuova chance. A centrocampo l’unico quasi sicuro del posto pare Roberto Gagliardini, mentre il match winner con la Sampdoria Marcelo Brozovic è in lizza per l’altro posto con Matias Vecino. Dubbi anche sulla trequarti: Radja Nainggolan potrebbe lasciare il posto a Keita Baldé (anche se al momento pare ancora favorito), mentre a destra Matteo Politano è in ballottaggio con Antonio Candreva. A sinistra sicuro di giocare il rientrante Ivan Perisic, così come in avanti il capitano Mauro Icardi, sin qui ancora a quota zero gol segnati in campionato.

QUI FIORENTINA – Molti meno dubbi per Pioli, che confermerà il proprio 4-3-3 con la linea difensiva composta da Vitor Hugo e German Pezzella al centro e gli ottimi Nikola Milenkovic e Cristiano Biraghi sulle fasce. A centrocampo confermato in regia Jordan Veretout al fianco dell’ex di partita Marco Benassi, mentre per l’altro posto è al momento ballottaggio tra Edimilson Fernandes ed uno tra Bryan Dabo e Gerson. In avanti occhio alle possibili sorprese: se al centro Giovanni Simeone dovrebbe essere titolare pressoché inamovibile, ai lati non sono scontate le possibilità di vedere ancora in campo dal primo minuto Marko Pjaca, autore del suo primo gol in viola sabato, e la stella Federico Chiesa (pure lui in gol con la Spal). Entrambi dovrebbero essere di poco in vantaggio per ora rispettivamente su Valentin Eysseric e Kevin Mirallas, che comunque conservano più di qualche chance di giocare.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3) – Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli