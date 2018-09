Probabili formazioni Lazio-Apollon: spazio a Caicedo e Badelj

Probabili formazioni Lazio-Apollon: Inzaghi sembra intenzionato ad applicare un contenuto turnover: pronti Caicedo, Badelj e Caceres

Ormai ci siamo. L’attesa è finita. Giovedì sera la Lazio tornerà finalmente a calcare i campi di quell’Europa League che l’anno scorso si interruppe troppo presto con l’amara beffa di Salisburgo ai quarti di finale. I ragazzi di Inzaghi infatti sono ansiosi di provarci ancora, ma nuove e difficili sfide gli attendono. Il girone non è dei più agevoli, con squadre di livello come Eintrecht di Francoforte e Marsiglia, oltre al più abbordabile Apollon Limassol. Si parte proprio con Lazio-Apollon. Attenzione però ai ciprioti che non sono comunque avversario da sottovalutare, dal momento che sono stati in grado di estromettere dalla competizione il più blasonato Basilea. Inoltre i biancocelesti non stanno vivendo il loro miglior momento in campionato, con un attacco che stenta e un gioco che non gira. Vedremo se il clima d’Europa aiuterà Immobile e compagni a ritrovarsi.

QUI LAZIO – Inzaghi, al netto deli assenti Lukaku, Berisha e Luiz Felipe, sembra intenzionato ad applicare un contenuto turnover. Pronti in difesa Cáceres e Wallace, con Acerbi che dovrebbe invece essere confermato al centro della difesa. In mezzo al campo un turno di riposo anche per Lucas Leiva, monumentale contro l’Empoli. Al suo posto ci sarà l’ex Fiorentina, Badelj. Ad affiancarlo potrebbero esserci Murgia e Luis Alberto. Infine in attacco spazio per Caicedo e per il nuovo acquisto Correa, apparso in forma nello spezzone disputato contro l’Empoli.

QUI APOLLON – Attenzione, come detto, all’Apollon, che non potrà contare su grandi nomi, ma su un gioco molto organizzato. Il tecnico Avgousti, che avrà tutto il gruppo a disposizione, dovrebbe optare per un 4-2-3-1 che può nascondere diverse insidie. LE principali sono rappresentate dall’ariete croato Maglica, e dal fantasista argentino Facundo Pereyra.

Probabili formazioni Lazio-Apollon (Giovedì ore 18:55)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Cáceres; Marusic, Murgia, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Correa; Caicedo. All. Inzaghi

APOLLON (4-2-3-1): Vale; Joao Pedro, Hector Yuste, Roberge, Vasiliou; Sacchetti, Kyriakou; Schembri, Pereyra, Papoulis; Maglica. All. Avgousti